Huurders en corporaties voor maximale huurstijging van 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De belangenbehartigers voor huurders en woningcorporaties gaan samen pleiten voor regels die de huurstijging moeten beperken. Ze willen dat de huur voor sociale huurwoningen van corporaties jaarlijks met maximaal 4 procent mag stijgen. Dat moet wat corporatiekoepel Aedes en huurdersclub Woonbond betreft wettelijk worden vastgelegd.

Ze pleiten ervoor het nieuwe plafond voor huurstijgingen onderdeel te maken van de Nationale Prestatieafspraken tussen woningcorporaties en de regering. Eerder stapte de Woonbond boos uit het overleg over die afspraken rond het bijbouwen van woningen, omdat de huren volgens de organisatie te hard stegen. Dankzij de nieuwe afspraken met Aedes is de Woonbond nu wel akkoord.

Een wetswijziging van de Woningwet naar aanleiding van de prestatieafspraken moet nog worden ingevoerd. In die afspraken staat ook dat woningcorporaties de gemiddelde huurverhoging baseren op het gemiddelde van de inflatie van de afgelopen drie jaar.