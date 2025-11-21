ECONOMIE
EBU wijzigt stemprocedure Eurovisie Songfestival

Cultuur
door Redactie
vrijdag, 21 november 2025 om 9:19
bijgewerkt om vrijdag, 21 november 2025 om 10:06
ANP-497701457
De European Broadcasting Union (EBU) heeft een reeks wijzigingen aangebracht in de stemprocedures rond het Eurovisie Songfestival. Omroepen en artiesten mogen niet meer actief deelnemen of bijdragen aan promotiecampagnes die de stemuitslag zouden kunnen beïnvloeden. Het aantal maximale stemmen per persoon wordt verlaagd van twintig naar tien en jury's keren na drie jaar terug in de halve finale, is vrijdag aangekondigd.
De wijzigingen volgen op uitgebreid onafhankelijk onderzoek na kritiek van deelnemende landen. "We hebben geluisterd en we hebben gehandeld", reageert Martin Green, directeur van het Eurovisie Songfestival. "De neutraliteit en integriteit van het Eurovisie Songfestival zijn van het grootste belang voor de EBU, haar leden en al onze kijkers. Het is essentieel dat de eerlijkheid van het festival altijd wordt beschermd."
Israël
De afgelopen jaren was er veel kritiek op de stemprocedures, vooral rond de deelname van Israël. Verschillende deelnemende landen vroegen zich af hoe het kon dat de twaalf publiekspunten uit hun land naar Israël gingen, terwijl de vakjury's die inzending nul punten gaven. Onder meer Spanje en België wilden onderzoek naar het stemsysteem.
Ook AVROTROS was kritisch over de gang van zaken, omdat het songfestival volgens de omroep "in toenemende mate" beïnvloed wordt "door maatschappelijke en geopolitieke spanningen".

