AEX-index keldert door handelsoorlog Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak opent maandag ruim 4 procent lager, na de zware koersverliezen van vorige week. Ook de andere Europese beurzen laten forse verliezen zien, na een bloedbad op de Aziatische aandelenmarkten. In veel hoofdfondsen is de handel echter nog niet geopend vanwege de verwachte forse koersdalingen. De koersverliezen van de hoofdgraadmeters dreigen daardoor nog verder op te lopen. Beleggers vrezen een recessie door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is gestart met zijn importheffingen voor bijna alle landen ter wereld.