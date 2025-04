Dodental na aardbeving Myanmar stijgt tot boven 3500

MANDALAY (ANP/DPA) - In Myanmar is het dodental na de aardbeving van anderhalve week geleden opgelopen naar zeker 3514. Er worden volgens het militaire regime nog 210 mensen vermist.

De autoriteiten in Myanmar hebben de zoek- en reddingsacties afgerond, de focus ligt nu op herstel en opruimwerkzaamheden. De meeste slachtoffers vielen in en rond Mandalay, ongeveer 17 kilometer van het epicentrum van de beving met een kracht van 7.7. Dat is met circa 1,5 miljoen inwoners de tweede stad van Myanmar. Het dodental ligt er boven de 2100.

De hulpverlening wordt bemoeilijkt door zware regenval en wind. Die veroorzaken schade aan tenten en geïmproviseerde medische voorzieningen van internationale teams. Meteorologen waarschuwen, nu het regenseizoen op komst is, voor een verhoogd risico op overstromingen en aardverschuivingen.