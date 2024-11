AEX-index koerst af op positief begin na schommelende week

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index koerst vrijdag af op een positief begin. De hoofdindex liet deze week een schommelend beeld zien door de vrees voor een escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne gebruikte voor het eerst Amerikaanse raketten om doelen in Rusland aan te vallen en sindsdien wordt rekening gehouden met Russische represailles. De olieprijzen liepen daardoor deze week op met zo'n 4 procent.

Ook stond de beurshandel in het teken van de resultaten van Nvidia. De Amerikaanse verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) is dit jaar flink in waarde gestegen en heeft de Amerikaanse beurzen naar recordhoogten gestuwd. Hoewel Nvidia opnieuw de hoge marktverwachtingen wist te overtreffen, deed het bedrijf dat in het afgelopen kwartaal wel minder overtuigend dan in voorgaande kwartalen. Ook duidt de omzetverwachting van Nvidia voor het huidige kwartaal op een verdere afvlakking van de sterke groei.

Aanvankelijk leken de financiële markten licht teleurgesteld in de vooruitzichten van Nvidia. Maar in de loop van de handelssessie verdween die zorg wat naar de achtergrond en het aandeel sloot donderdag op Wall Street met een kleine winst.

Inflatie

De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omhoog, na de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio klom 0,7 procent. De Japanse inflatie, exclusief de prijzen voor verse voeding, kwam in oktober uit op 2,3 procent en bleef daarmee boven de doelstelling van de Bank of Japan. Algemeen wordt verwacht dat de Japanse centrale bank de rente in de komende maanden verder gaat verhogen om de inflatie aan te pakken.

De beurzen in Hongkong en Shanghai bleven echter achter en verloren 2,1 en 2,7 procent door de aanhoudende zorgen over de hogere importtarieven die aankomend president Donald Trump wil invoeren op Chinese goederen.

Bitcoin

De bitcoin zette de opmars voort richting de 100.000 dollar. De grootste cryptomunt ter wereld tikte een nieuw record aan van ruim 99.000 dollar en is sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen sterk in waarde gestegen. Beleggers gaan ervan uit dat Trump de regelgeving rond digitale munten gaat versoepelen.

De euro was 1,0461 dollar waard, tegen 1,0486 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 70,15 dollar. Brentolie werd ook iets duurder, op 74,24 dollar per vat.