Ali B op zijn vroegst in 2026 naar de gevangenis

Ali B, de gevallen wonderster, is veroordeeld tot twee jaar cel wegens seksuele misdaden. Maar hij loopt nog vrij rond en dat zal tot zeker 2026 het geval zijn.

Want Ali is in hoger beroep gegaan en daarmee weet hij zijn celstraf fors uit te stellen. De eerste zitting is pas op 17 april en dat gaat slechts om een regiezitting. “Dat houdt in dat ze gaan kijken wat er nodig is om de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen, dus voordat de zaak weer helemaal voor de rechter kan komen”, legt Sébas Diekstra, die de slachtoffers bijstaat, uit in Shownieuws.

“Ons vermoeden is dat de verdediging, dus Ali en zijn advocaten, nog wat onderzoekswensen hebben, zeker omdat er een veroordeling ligt. Dat ze nog op een andere manier naar de zaak willen laten kijken. Dat is een goede reden om een regiezitting te houden, want anders is dat nergens voor nodig.”

De zaak komt dus inhoudelijk pas volgend jaar - op zijn vroegst - aan de orde. Ali kan de zaak nog veel langer traineren, legt Bram Moszkowicz uit. “Als hij tien of twaalf getuigen vraagt en hij krijgt ze ook, dan wordt het een langdurige kwestie.”

“Je hebt daarna ook nog de mogelijkheid dat er cassatie wordt ingesteld. Eer er een einduitspraak is…”

Dat zou wel eens na 2026 kunnen zijn.