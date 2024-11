ING verwacht verdere toename aantal woningverkopen

AMSTERDAM (ANP) - Dit en volgend jaar zullen weer meer woningen verkocht worden in Nederland, voorspelt ING Research. Volgens de onderzoekstak van de bank komt dat vooral door investeerders die van hun huurappartementen af willen.

Huurappartementen worden sinds het ingaan van de Wet betaalbare huur in juli steeds vaker verkocht. Doordat de wet maximale huurprijzen in het middensegment oplegt, is het minder interessant voor beleggers om een woning te verhuren. Zo werden er afgelopen kwartaal al zo'n 17.000 appartementen verkocht, 33 procent meer ten opzichte van dezelfde periode twee jaar geleden.

ING Research voorspelt op basis van dat soort stijgingen dat er dit jaar ongeveer 200.000 woningen verkocht zullen worden, ongeveer 10 procent meer dan vorig jaar. Volgend jaar wordt opnieuw een stijging verwacht, maar wel een kleinere. Dan zullen er volgens ING Research ongeveer 205.000 woningen verkocht worden, 2,5 procent meer dan dit jaar.