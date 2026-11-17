AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag flink lager gesloten. De chipbedrijven behoorden tot de grote verliezers in de Amsterdamse hoofdindex in aanloop naar de kwartaalcijfers van Nvidia. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld komt na het sluiten van de beurs in New York met cijfers.

Beleggers zullen dinsdagavond kijken naar de vooruitzichten op de lange termijn van Nvidia. De toekomst van een van de waardevolste bedrijven ter wereld is onzekerder geworden nadat topman Jensen Huang deze maand is vertrokken. Huang trad af na onthullingen over buitenechtelijke affaires, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. Sinds zijn aftreden is het aandeel van Nvidia flink gedaald. Maar daarvoor stond Nvidia ook al onder druk, omdat beleggers zich zorgen maken of de investeringen in AI-infrastructuur kunnen worden terugverdiend.

Chipmachinemaker ASML zakte ruim 5 procent. Chipbedrijven Besi en ASMI verloren tot ruim 3 procent. De AEX-index sloot 2,1 procent lager op 1109,89 punten.