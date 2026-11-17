Het licht springt op groen, je trekt op en opeens zie je rechts uit je ooghoek een fietser opduiken die door rood fietst. Een getuige ziet het gebeuren. Het is bizar, maar toch kan die botsing je duizenden euro's aan extra premie kosten.

De fietser krijgt bijna altijd minstens de helft vergoed

Fietsers en voetgangers van 14 jaar en ouder krijgen bij een botsing met een auto minstens de helft van hun schade vergoed, ook als ze zelf door rood reden. Dat regelt artikel 185 van de Wegenverkeerswet . Kinderen onder de 14 krijgen hun schade in principe helemaal vergoed.

Alleen bij overmacht ontkomt de automobilist eraan. Dan moet hij aantonen dat hem niets te verwijten valt en dat hij geen rekening hoefde te houden met de fout van de fietser. “De lat voor overmacht ligt erg hoog”, zegt Jorg van Rijn, expert autoverzekeringen bij vergelijker UnitedConsumers, tegen Radar

WEL schreef eerder al waarom je als automobilist toch kunt moeten betalen . Voor je portemonnee telt nog een tweede vraag: wat doet je eigen verzekeraar met je schadevrije jaren?

Geen schuld: de schadevrije jaren blijven meestal staan

Dat je verzekeraar de fietser betaalt, betekent niet automatisch dat jij terugvalt. De verzekeraar beoordeelt apart of jou iets te verwijten valt. Had je de fietser eerder kunnen zien? Had je langzamer moeten rijden?

Van Rijn geeft twee voorbeelden uit de praktijk:

Zicht geblokkeerd. Een auto naast je neemt het zicht weg, de fietser duikt ineens op en je remt meteen. Jou valt niets te verwijten, dus je houdt je schadevrije jaren.

Een auto naast je neemt het zicht weg, de fietser duikt ineens op en je remt meteen. Jou valt niets te verwijten, dus je houdt je schadevrije jaren. Bekende lastige plek. Een fietser steekt over waar hoog gras het zicht beperkt. Je kent die plek, maar mindert geen vaart. Omdat je de botsing misschien had kunnen voorkomen, kan het je wel schadevrije jaren kosten.

Hoe het uitpakt, verschilt per verzekeraar en per polis, zegt Van Rijn in een persbericht van UnitedConsumers. Het staat in je polisvoorwaarden.

Een schadevergoeding aan een fietser betekent dus niet automatisch dat je no-claimkorting verliest. - Jorg van Rijn, expert autoverzekeringen UnitedConsumers

Wel schuld: de premie kan verdubbelen

Een schade waarvoor je aansprakelijk bent, kost je vaak vijf schadevrije jaren, schrijft UnitedConsumers. Hoe hard dat aankomt, hangt af van het aantal jaren dat je had opgebouwd en de korting die daarbij hoort.

Van Rijn rekent het voor met een automobilist die €100 per maand betaalt voor zijn autoverzekering. Na de aanrijding zakt hij van nul naar min vijf schadevrije jaren. Zijn korting vervalt en de premie verdubbelt naar €200 per maand. Over de eerste vijf verzekeringsjaren loopt het verschil op tot €3.120.

In cijfers

50 procent: wat een fietser van 14 jaar of ouder minstens vergoed krijgt

5 schadevrije jaren: wat je vaak kwijt bent na een schade met schuld

€100 naar €200 per maand: de premie in het voorbeeld van UnitedConsumers

€3.120: het verschil over de eerste vijf jaar

Terugbetalen kan de terugval soms ongedaan maken

Val je terug, dan kun je overwegen het bedrag dat de verzekeraar aan de fietser uitkeerde zelf terug te betalen. Daarmee voorkom of herstel je de terugval. Dat loont als de premiestijging over de jaren hoger uitvalt dan dat bedrag.

Bij letselschade kan de uitkering flink oplopen en is terugbetalen niet altijd haalbaar. Vraag je verzekeraar wat de schade jou aan premie kost en of je kunt terugbetalen.

Je eigen autoschade kun je soms op de fietser verhalen

Met alleen een WA-verzekering betaal je de schade aan je eigen auto na een botsing meestal zelf. Een allriskverzekering dekt die doorgaans wel. Nu autoreparaties steeds duurder worden , is dat geen detail.

Heeft de fout van de fietser bijgedragen aan het ongeluk, dan kun je hem aansprakelijk stellen voor jouw schade. Dat kan ook als je verzekeraar de fietser al betaalde. Het bewijs moet dan van jou komen. Alles vergoed krijg je alleen bij overmacht, schrijft de ANWB . Maakte je zelf ook een fout, dan draag je een deel. Veel fietsers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die jouw schade dan kan betalen.

Dat is echt een flinke financiële tegenvaller, zeker omdat de schade aan je eigen auto daar nog niet bij zit. - Jorg van Rijn, expert autoverzekeringen UnitedConsumers

Dit doe je direct na de botsing

Fotografeer de plek, het verkeerslicht, de verkeerssituatie en de schade aan auto en fiets.

Vul het Europees Schadeformulier in en noteer de gegevens van de fietser.

Vraag getuigen om hun naam en telefoonnummer.

Meld de schade bij je verzekeraar en vraag meteen wat die doet met je schadevrije jaren en premie.

Denk je dat de fietser de botsing veroorzaakte of eraan bijdroeg, stel hem dan schriftelijk aansprakelijk, met je foto’s en getuigen erbij.

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