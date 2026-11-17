WASHINGTON (ANP/RTR) - Het uiterst geheime netwerk dat de Amerikaanse geheime dienst, de National Security Agency (NSA), gebruikt voor zijn interne communicatie is uitgevallen, meldt CNN op basis van zes personen die bekend zijn met de situatie.

Het netwerk, NSA Net genoemd, wordt door medewerkers gebruikt om geheime informatie uit te wisselen. Volgens de bronnen zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat het om een cyberaanval gaat.

De precieze omvang is nog niet bekend. De geheime dienst onderzoekt hoe groot het probleem precies is.

Verschillende Amerikaanse bedrijven kregen recentelijk te maken met grote storingen. Een technisch probleem bij Microsoft zorgde er vorige week voor dat applicaties als Outlook en Teams enkele dagen niet of beperkt beschikbaar waren. De Amerikaanse luchtvaart ondervond vrijdag grote problemen door een communicatiestoring bij de luchtverkeersleiding. De luchtvaartautoriteit FAA stelde een landelijk vliegverbod in. In beide gevallen was volgens de autoriteiten geen sprake van een cyberaanval.