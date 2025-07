AEX-index lager in afwachting van handelsdeal EU-VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met verlies het weekend ingegaan. Beleggers bleven in afwachting van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie voordat de deadline op 1 augustus afloopt. De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat de kans op een handelsdeal met de EU 50-50 is.

De EU heeft nog tot de deadline om een akkoord te sluiten en Amerikaanse importheffingen van 30 procent te voorkomen. De VS bereikten eerder deze week al een deal met Japan waarbij heffingen van 15 procent werden afgesproken. Op de financiële markten werd daardoor de hoop aangewakkerd dat de EU ook spoedig tot een overeenkomst met de VS zou kunnen komen.

De AEX sloot 0,8 procent lager op 905,37 punten, na de koerswinsten in de voorgaande twee handelsdagen. De MidKap zakte 1,6 procent tot 900,91 punten. Op de aandelenmarkten in Frankfurt en Londen werden verliezen van 0,2 procent geleden. Parijs steeg 0,4 procent.

Op het Damrak ging daarnaast het kwartaalcijferseizoen door. In de MidKap kelderde Signify ruim 12 procent. De verlichtingsproducent zag de omzet en winst in het tweede kwartaal dalen. Signify had onder meer last van negatieve wisselkoerseffecten en sprak van "volatiele marktomstandigheden" in het afgelopen kwartaal, waarin Trump zijn hoge importheffingen aankondigde.

Bouwbedrijf Heijmans leverde 10,6 procent in, ondanks sterke prestaties in de eerste jaarhelft. Het bouwbedrijf verkocht meer woningen en zag de omzet stijgen. Ook werd Heijmans positiever over heel 2025. Volgens topman Ton Hillen laat het eerste halfjaar zien dat alle segmenten van het bouwconcern "sterk presteren". Hij waarschuwde wel dat Nederland dreigt vast te lopen door de onderhoudsachterstand van wegen, bruggen en viaducten.

In de AEX was Besi de grootste verliezer met een min van bijna 8 procent. De chiptoeleverancier steeg een dag eerder nog bijna 3 procent na goed ontvangen resultaten. Uitzender Randstad was opnieuw koploper met een plus van 2,7 procent.

Puma dook 16 procent in de min op de beurs in Frankfurt, na een stevige winstwaarschuwing van het Duitse sportartikelenmerk.