Londen, Parijs en Berlijn: Israël moet meer hulp toelaten in Gaza

BERLIJN (ANP) - Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk roepen Israël op meteen meer hulp toe te laten in de afgegrendelde Palestijnse Gazastrook. Zij vinden dat de Israëlische regering de beperkingen op de hulpverlening onmiddellijk moet opheffen zodat de Verenigde Naties en andere organisaties hun werk kunnen doen tegen de hongersnood. Israël moet zijn internationale verplichtingen nakomen zodat humanitaire hulp mogelijk wordt, benadrukken de regeringen in Berlijn, Londen en Parijs in een verklaring na spoedoverleg over de kwestie.

"De humanitaire ramp die wij in Gaza zien, moet nu ten einde komen", aldus het trio. Het is nodig dat de burgerbevolking zonder verder uitstel van de noodzakelijkste middelen wordt voorzien, zoals water en voedsel. "Het onthouden van essentiële humanitaire hulp aan de burgerbevolking is onaanvaardbaar", vinden de drie landen.

Ze dringen er bij de strijdende partijen op aan het conflict te beëindigen door onmiddellijk een staakt-het-vuren af te kondigen.