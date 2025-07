Schoof: zorgen over Gaza terecht, Netanyahu moet koers wijzigen

DEN HAAG (ANP) - Zorgen, onrust en boosheid in de Nederlandse samenleving over de "catastrofale situatie" in de Gazastrook zijn terecht, vindt demissionair premier Dick Schoof. Via de Rijksvoorlichtingsdienst laat hij weten dat de humanitaire situatie daar "een nieuw dieptepunt" heeft bereikt. Volgens het kabinet moet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "een andere koers varen" en humanitaire hulp tot Gaza toelaten.

Concrete stappen tegen Israël meldt Schoof niet. "Het kabinet weegt voortdurend hoe Nederland zo effectief mogelijk kan optreden en met Europese partners de druk kan opvoeren om deze verschrikkelijke situatie te verbeteren."