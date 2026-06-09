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AEX-index licht hoger in afwachting ontwikkelingen Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 9:22
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël spraken maandag af de aanvallen op elkaar te staken, na een escalatie van het conflict waarbij beide landen een reeks raketten lanceerden. Die aankondiging zorgde voor enige opluchting op de beurzen.
De Amerikaanse president Donald Trump zei daarnaast dat er vooruitgang wordt geboekt met de onderhandelingen over een einde aan het conflict met Iran. "We bevinden ons in de laatste fase van wat een zeer, zeer goede deal zal worden", zei Trump in New York. "We zouden over een of twee dagen in ieder geval een idee kunnen hebben."
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1048,17 punten. De AEX werkte maandag een fors openingsverlies weg en sloot 0,4 procent hoger, dankzij een sterk herstel onder de chipbedrijven. De MidKap won dinsdag 0,1 procent tot 1073,10 punten.
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