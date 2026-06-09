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Zijn oudere mensen echt gelukkiger dan jongeren?

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
dinsdag, 09 juni 2026 om 9:24
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Wie denkt dat de mooiste jaren achter ons liggen zodra de eerste grijze haren verschijnen, heeft het mis. Sterker nog: uit internationaal onderzoek blijkt dat ouderen gemiddeld gelukkiger zijn dan mensen van middelbare leeftijd. Een verrassende conclusie, zeker in een maatschappij waarin de jeugd vaak als het hoogste goed wordt gezien. Toch laten steeds meer studies hetzelfde zien: na een dip rond de midlifecrisis krabbelt ons geluksgevoel weer op. En dat heeft minder te maken met zorgeloosheid dan je misschien denkt.
Onderzoekers zien al jaren hetzelfde patroon terug. Geluk is relatief hoog tussen de 20 en 35 jaar, daalt vervolgens tijdens de drukke jaren van carrière maken, kinderen opvoeden en financiële verplichtingen, om vanaf ongeveer het 50e levensjaar weer te stijgen. Die ontwikkeling wordt vaak weergegeven als een U-vormige curve.
Maar wat betekent dat eigenlijk: gelukkig zijn? Psychologen maken onderscheid tussen twee soorten geluk. Aan de ene kant is er het plezier van het moment: leuke ervaringen, positieve emoties en fijne dagen. Aan de andere kant staat levensvoldoening: het gevoel dat je leven betekenis heeft en dat je tevreden bent met wie je bent en wat je hebt opgebouwd.
Een Duitse studie uit 2022 onder bijna 1.600 deelnemers tussen de 10 en 99 jaar keek specifiek naar dat verschil. De onderzoekers ontdekten dat vooral levensvoldoening toeneemt naarmate mensen ouder worden. Opvallend genoeg bleek dat ouderen minder afhankelijk zijn van dagelijkse geluksmomentjes om zich tevreden te voelen over hun leven als geheel.

Gezondheidsproblemen wegen minder zwaar dan je denkt

Nog verrassender: gezondheidsklachten hebben bij ouderen minder invloed op hun levensvoldoening dan bij jongere leeftijdsgroepen. Hoewel een slechte gezondheid natuurlijk niemand vrolijk maakt, lijken oudere mensen beter in staat om beperkingen te accepteren en hun leven in perspectief te plaatsen.
Daarnaast kwamen drie factoren naar voren die op vrijwel elke leeftijd bijdragen aan meer tevredenheid: een liefdevolle partnerrelatie, contact met kinderen en kleinkinderen en zingeving of spiritualiteit. Financiële zorgen bleken juist een flinke gelukskiller, vooral tussen de 50 en 69 jaar.
De belangrijkste les: geluk blijkt minder te draaien om constante vrolijkheid en meer om het gevoel dat je leven ergens over gaat. Goede relaties, financiële rust en een leven waar je met tevredenheid op terug kunt kijken, vormen de basis.
Misschien is dat wel de grootste verrassing van allemaal. Ouder worden betekent niet dat er minder geluk is, maar dat geluk van vorm verandert. Waar jongeren vooral pieken beleven, lijken ouderen iets anders te vinden: een diepere tevredenheid die niet afhankelijk is van een perfecte dag.
Bron: Psychology Today

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