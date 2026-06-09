Kippen, slipjes en olifantenslagtanden: wat makelaars snel wegmoffelen vóór een bezichtiging

Een huis verkopen is theater. En soms is het paniekvoetbal. The Wall Street Journal vroeg drie Amerikaanse topmakelaars naar het bizarste object dat ze ooit razendsnel uit het zicht moesten werken vóór een bezichtiging. De antwoorden zijn smakelijk.

Makelaar Teri Lewis arriveerde in Mystic, Connecticut, een paar minuten te vroeg bij een koloniaal huis van negen ton. In de keuken liep een kastanjebruine kip , binnengekomen via het hondenluikje. De auto van de kopers reed al de oprit op. Lewis propte de kip in een kledingkast, ging glimlachend bij de voordeur staan en bad: niet kakelen. De kopers merkten niets.

In Atlanta troffen Alexandria Reed en haar partner in een villa van 2,35 miljoen dollar van een rapper een fles ketchup, een pot wiet en een rode string aan — die laatste keurig uitgelegd op de vloer, alsof het styling was. De string werd weggeschopt, de rest verdween achter een bank.

En in Florida verstopte Anthony Gatto 94 centimeter lange olifantenslagtanden onder een deken in de kast. Niet vanwege de wet, maar uit fatsoen tegenover potentiële kopers.

De moraal: hoe duur de woning ook, menselijk gedrag blijft de wildste variabele.

Zo pimp je je huis op vóór een bezichtiging

Geen kip in de kast, geen string op de vloer — maar wel een paar trucs die makelaars wereldwijd toepassen. Een korte checklist voor wie zijn woning wil verkopen.

1. Depersonaliseer. Weg met familiefoto's, diploma's en de kindertekeningen op de koelkast. Kopers moeten zich kunnen voorbeelden dat zíj er wonen, niet u.

2. Ontspul rigoureus. Halveer de inhoud van uw kasten — een volle kast oogt klein. Werkbladen in de keuken zo leeg mogelijk: koffiezetapparaat mag, de rest niet.

3. Neutraliseer geuren. Geen wierook, geen geurkaarsen, geen gebakken vis op de ochtend van de bezichtiging. Wel: ramen open, verse koffie, eventueel een schaaltje citroenen.

4. Licht, licht, licht. Gordijnen open, lampen áán in elke kamer — ook overdag. Vervang gele peertjes door warm wit. Een lichte woning voelt direct groter en duurder.

5. Repareer de kleine ergernissen. Piepende deur, losse plint, vlek op het plafond, kalkaanslag op de kraan. Kopers zien het wél, en rekenen het dubbel door in hun bod.

6. Zet de tuin of het balkon in scène. Een geveegd terras, een paar potten met groen, kussens op het bankje. Buitenruimte verkoopt mee.

7. Verdwijn zelf. Laat de makelaar het werk doen. Aanwezige eigenaren maken kopers nerveus — en nerveuze kopers bieden lager.

En ja: huisdieren, hondenmanden en kattenbakken even uit zicht. Een kip in de kledingkast hoeft dan niet meer.