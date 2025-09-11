ECONOMIE
AEX-index licht hoger in afwachting rentebesluit ECB

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 9:21
anp110925073 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging donderdag licht omhoog. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de ECB de leenkosten in het eurogebied voor de tweede keer op rij ongewijzigd laat, na acht renteverlagingen sinds juni vorig jaar. Nu de inflatie onder controle lijkt en de handelsspanningen zijn afgenomen sinds het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, kan de ECB een afwachtende houding aannemen.
Naast het rentebesluit maakt de centrale bank nieuwe ramingen voor de economische groei en inflatie bekend. Beleggers zijn echter vooral benieuwd of ECB-president Christine Lagarde iets zal zeggen over de Franse politieke crisis. Door de onrust in de op een na grootste economie van de eurozone zijn de rentes op Franse staatsleningen, een maatstaf voor het vertrouwen van investeerders, flink gestegen.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 903,55 punten.
