Dodental stijgt na overstromingen op Bali en Flores

door anp
donderdag, 11 september 2025 om 9:12
DENPASAR (ANP/DPA/AFP) - Het dodental na de overstromingen in Indonesië is opgelopen. Op de eilanden Bali en Flores zijn achttien doden gevallen. De autoriteiten melden dat er nog zes vermisten zijn.
De overstromingen ontstonden na ongewoon hevige regenval eerder deze week. Wegen, tunnels en woningen staan onder water. Ook vonden er aardverschuivingen plaats. Vooral Denpasar, de hoofdstad van Bali, is zwaar getroffen. Volgens lokale media staan straten blank in toeristische gebieden als Canggu en Ubud. Het water zou nu zakken.
Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten. Op Bali zijn zeker veertien doden gevallen. Meer dan vijfhonderd mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in onder meer scholen en moskeeën. Op Flores zijn vier mensen omgekomen, onder wie een baby van zes maanden.
