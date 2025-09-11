ECONOMIE
Spoedzitting VN-Veiligheidsraad over drones in Pools luchtruim

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 9:25
anp110925074 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in spoedzitting bijeen op verzoek van Polen. Dit heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Polen wendt zich tot de raad vanwege de schendingen van het luchtruim door volgens Polen Russische drones.
Vliegtuigen van NAVO-landen, inclusief Polen en Nederland, kwamen in actie tegen drones die volgens Warschau vanuit Belarus het luchtruim binnenkwamen. Polen stelt dat Rusland het luchtruim van het NAVO-land geschonden heeft. Rusland stelt dat de drones vanuit Oekraïne Polen binnenvlogen.
Het is nog niet bekend wanneer de raad over Polen bijeenkomt. De Veiligheidsraad spreekt donderdag over de Israëlische aanval op Qatar.
