AEX-index licht lager na onzekerheid over importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. De toegenomen onzekerheid rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde dat een groot deel van zijn tarieven onwettig was. Trump kondigde daarop direct een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen en verhoogde dat tarief later naar 15 procent.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 1014,22 punten. Vrijdag sloot de AEX nog 1 procent hoger door opluchting over de uitspraak van het Amerikaanse hof. De nieuwe tarieven van Trump zorgen echter voor veel onduidelijkheid over het Amerikaanse handelsbeleid. De MidKap won 0,1 procent tot 1023,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.