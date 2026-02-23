ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index licht lager na onzekerheid over importheffingen Trump

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 9:18
anp230226074 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. De toegenomen onzekerheid rond de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde dat een groot deel van zijn tarieven onwettig was. Trump kondigde daarop direct een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen en verhoogde dat tarief later naar 15 procent.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 1014,22 punten. Vrijdag sloot de AEX nog 1 procent hoger door opluchting over de uitspraak van het Amerikaanse hof. De nieuwe tarieven van Trump zorgen echter voor veel onduidelijkheid over het Amerikaanse handelsbeleid. De MidKap won 0,1 procent tot 1023,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

141_141_3_515540_0_nl_pb_bleekwater_1000_ml_1000ml

Zo slecht (en onnodig) is bleekwater

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading