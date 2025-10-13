ECONOMIE
AEX-index onder aanvoering van ASML opgeveerd na verliesbeurt

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 17:53
anp131025179 1
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is onder aanvoering van chipmachinemaker ASML opgeveerd na de forse verliesbeurt van vrijdag. Wereldwijd gingen de aandelenbeurzen toen achteruit door het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om de importheffingen op Chinese producten fors te verhogen. Trump stelde beleggers in het weekend gerust met de boodschap "maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed". Daarop trad maandag herstel op.
De AEX-index sloot 1,2 procent hoger op 951,83 punten. Vrijdag was er nog een verlies van 1,9 procent, waardoor de recordstand van 968,73 van eerder deze maand even uit zicht raakte. De MidKap won maandag 1,3 procent, op 917,31 punten. Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent. De beurs in Parijs eindigde 0,2 procent hoger na de vorming van een nieuwe regering.
ASML was koploper in de AEX met een plus van 3,7 procent. Beleggingsadviseur GF Securities haalde de chipmachinemaker van de verkooplijst af in aanloop naar de kwartaalcijfers, die woensdag op het programma staan.
