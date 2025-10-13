Eurocommissaris: agressie tegen politici gevaar voor democratie

LUXEMBURG (ANP) - Eurocommissaris Michael McGrath (Democratie) maakt zich grote zorgen over de toenemende agressie en dreigementen tegen politici. "Als dat niet wordt aangepakt, krijgen we een democratie die minder representatief is", zei hij.

"We krijgen dan uiteindelijk minder vrouwen, minder jongeren en minder vertegenwoordigers van minderheidsgroepen die geïnteresseerd zijn in de politiek", waarschuwde McGrath na afloop van een bijeenkomst met EU-ministers van Justitie in Luxemburg. "Dat moeten we vermijden."

Agressie en bedreigingen tegen politici zijn niet beperkt tot één lidstaat, zo bleek uit de discussie die de ministers maandag voerden, zei hij verder. De ministers zijn het erover eens dat een politicus bereid moet zijn stevige kritiek te accepteren, zei McGrath. Het uiten van bedreigingen of fysiek geweld tegen politici is echter "totaal onacceptabel".

Verschillende incidenten

In de EU zijn de afgelopen periode verschillende incidenten geweest, zei de Eurocommissaris zonder concrete voorbeelden te noemen. Vrijdag zijn in België enkele mensen opgepakt die het zouden hebben voorzien op PVV-leider Geert Wilders en de Belgische premier Bart De Wever. Zondagmiddag werd partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) uitgescholden en geïntimideerd.

"Elke gewelddaad tegen een volksvertegenwoordiger is een aanval op de democratie zelf", zei de Eurocommissaris. Hij komt binnenkort met een voorstel waarin het beschermen van de veiligheid van kandidaten en volksvertegenwoordigers onderdeel uitmaakt.

Straffen

De Deense minister van Justitie Peter Hummelgaard vindt dat duidelijk moet worden aangegeven "wat we als democratische samenleving toestaan en tolereren". Bij overschrijding daarvan moeten straffen worden opgelegd, vindt hij.

Denemarken is tot 1 januari EU-voorzitter.