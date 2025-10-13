Trump in Egypte voor top over Gaza

CAÏRO (ANP/AFP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump is geland in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Hij zal daar een internationale top over Gaza voorzitten, samen met de Egyptische president.

Enkele tientallen leiders zijn naar verwachting aanwezig bij een ondertekeningsceremonie van de overeenkomst tussen Israël en Hamas die moet leiden tot vrede in Gaza. Het akkoord kwam tot stand dankzij bemiddeling door Egypte, Qatar, Turkije en de Verenigde Staten.

Trump arriveerde ruim drieënhalf uur later dan gepland in de Egyptische badplaats, na een kort bezoek aan Israël waar hij het parlement toesprak.

Wederopbouw van de Gazastrook

Trump leidt samen met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi de vredestop om het akkoord tussen Hamas en Israël formeel te bezegelen. Volgens de Egyptische gastheren vinden er gesprekken plaats over het versterken van het staakt-het-vuren tussen de strijdende partijen en over de wederopbouw van de Gazastrook. Het Egyptische presidentschap omschrijft de top als een "overeenkomst over het einde van de oorlog in Gaza".

Aan de top nemen onder anderen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron, VN-secretaris-generaal António Guterres, de emir van Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Nederlandse demissionair premier Dick Schoof deel. Op de valreep kondigde Egypte ook de komst aan van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, maar diens kantoor annuleerde kort daarop het bezoek.