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AEX-index opent licht hoger in aanloop banenrapport VS

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met kleine winst geopend, na het verlies een dag eerder. De aandacht van beleggers zal vooral uitgaan naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag naar buiten komt.
Naar verwachting is de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september met 90.000 arbeidsplaatsen gegroeid. In augustus was er nog sprake van een veel sterkere groei dan voorzien. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn samen met de inflatie van grote invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve verhoogde vorige maand voor het eerst sinds 2023 de rente om de hoge inflatie tegen te gaan. De Fed gaf toen aan dit jaar nog een verhoging te verwachten.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent in de plus op 1106,92 punten. Op donderdag daalde de hoofdindex nog 1,1 procent. De MidKap ging licht omhoog naar 1071,24 punten.
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