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Van Weel herhaalt: EU-geld aan Sierra Leone gestopt om Bolle Jos

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel herhaalde vrijdag dat de Europese begrotingssteun aan Sierra Leone is gestopt omdat het Afrikaanse land de veroordeelde crimineel Jos Leijdekkers (ook bekend als Bolle Jos) niet wil uitleveren. Hij zei dat donderdag ook, maar later op de dag kwam vanuit de Europese Commissie het geluid dat de steun om technische redenen is stopgezet.
"Dat klopt, want de Commissie moet een formele reden hebben om dat te doen", zei Van Weel. Maar volgens de VVD-minister was uit de gesprekken die hij voerde met zijn Europese ambtgenoten en de eurocommissaris duidelijk op te maken dat de steun is stopgezet om de drugscriminaliteit te bestrijden.
Bronnen in Brussel zeiden donderdag dat Van Weel was teruggeroepen na zijn uitspraken donderdagochtend over Bolle Jos. "Die bronnen ken ik niet en kan ik ook niet duiden", aldus Van Weel, die zegt dat hij op een missie is. "Ik ben zeer gebrand op Bolle Jos naar Nederland krijgen. Ik schuw daarvoor geen enkel middel."
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