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Maatschappij El Al annuleert repatriëringsvluchten Israëliërs

Samenleving
door anp
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DUBAI (ANP/AFP) - Israëls belangrijkste luchtvaartmaatschappij, El Al, heeft bekendgemaakt dat zij de repatriëringsvluchten voor Israëliërs uit Dubai vrijdag heeft geannuleerd. Deze vluchten waren gepland nadat luchtvaartmaatschappij flydubai vluchten naar Tel Aviv had opgeschort vanwege een mesaanval tijdens een vlucht op woensdag. Volgens Israël wilde de piloot die zijn copiloot aanviel het vliegtuig laten neerstorten.
Er is nog geen nieuwe datum voor de repatriëringsvluchten vastgesteld. Israël kan de vluchten niet uitvoeren, omdat het daarvoor niet de benodigde toestemming heeft gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten.
Na het incident van woensdag maakte het flydubai-toestel een noodlanding in het Saudische Tabuk. De inzittenden, onder wie veel Israëliërs, werden alsnog naar Tel Aviv gebracht in een vervangend toestel. Flydubai annuleerde woensdag alle vluchten van en naar Israël in afwachting van de uitkomsten van een lopend onderzoek naar het incident.
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