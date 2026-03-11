AEX-index opent licht lager na flinke plus dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager geopend. Daarmee werd een stapje teruggedaan van de flinke plus een dag eerder toen de hoofdgraadmeter op het Damrak net boven de grens van 1000 punten sloot.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, noteerde in de vroege handel 0,5 procent in de min op 997,59 punten. Op dinsdag steeg de hoofdindex nog met 2 procent tot 1002,24 punten.

De MidKap daalde 0,4 procent tot 993,01 punten, na de winst van 2,2 procent een dag eerder. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot ruim 1 procent, eveneens na sterke stijgingen op dinsdag.

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners stond in de belangstelling bij de AEX-fondsen na bekendmaking van jaarcijfers. De eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas boekte meer winst en verhoogt het dividend. Ook gaat CVC voor 350 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel daalde wel meer dan 5 procent, waarmee het de grootste verliezer in de AEX was.