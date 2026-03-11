ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Derde recordjaarwinst op rij voor bedrijf achter Zara en Bershka

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 9:20
anp110326093 1
ARTEIXO (ANP/AFP) - Inditex, de eigenaar van kledingwinkelketens als Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in het afgelopen boekjaar opnieuw zijn hoogste winst ooit geboekt. Dat is de derde keer op rij voor een van de grootste kledingverkopers ter wereld, ondanks dat het bedrijf te maken heeft met felle concurrentie van onder meer fastfashionwebwinkel Shein.
De collecties van de winkelketens van Inditex werden volgens het Spaanse bedrijf goed ontvangen door klanten. De verkopen groeiden met 3,2 procent tot zo'n 39,9 miljard euro. Zowel de onlineverkopen als die in fysieke winkels droegen bij aan de hogere opbrengst. De nettowinst steeg in het boekjaar, dat van 1 februari 2025 tot en met eind januari 2026 liep, met 6 procent naar 6,2 miljard euro.
Zara droeg verreweg het meest bij aan de verkoopresultaten. De omzet van die keten kwam uit op ruim 28 miljard euro, tegen zo'n 27,8 miljard euro een jaar eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

Loading