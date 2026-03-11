Derde recordjaarwinst op rij voor bedrijf achter Zara en Bershka

ARTEIXO (ANP/AFP) - Inditex, de eigenaar van kledingwinkelketens als Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in het afgelopen boekjaar opnieuw zijn hoogste winst ooit geboekt. Dat is de derde keer op rij voor een van de grootste kledingverkopers ter wereld, ondanks dat het bedrijf te maken heeft met felle concurrentie van onder meer fastfashionwebwinkel Shein.

De collecties van de winkelketens van Inditex werden volgens het Spaanse bedrijf goed ontvangen door klanten. De verkopen groeiden met 3,2 procent tot zo'n 39,9 miljard euro. Zowel de onlineverkopen als die in fysieke winkels droegen bij aan de hogere opbrengst. De nettowinst steeg in het boekjaar, dat van 1 februari 2025 tot en met eind januari 2026 liep, met 6 procent naar 6,2 miljard euro.

Zara droeg verreweg het meest bij aan de verkoopresultaten. De omzet van die keten kwam uit op ruim 28 miljard euro, tegen zo'n 27,8 miljard euro een jaar eerder.