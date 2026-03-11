Drones neergekomen bij vliegveld Dubai, meerdere gewonden

DUBAI (ANP) - Twee drones zijn woensdag neergekomen in de buurt van het vliegveld van Dubai. Bij het incident vielen volgens de lokale overheid vier gewonden: twee Ghanezen, een Bengaal en een Indiër. Het luchtverkeer verloopt normaal.

Op de dag dat de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran begonnen, 28 februari, raakte de luchthaven beschadigd. Toen werd niet bekendgemaakt of het door Iraanse vergeldingsacties kwam. Een van de terminals liep daarbij lichte schade op. Bij het incident raakten vier medewerkers gewond.