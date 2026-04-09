Japanse rederij wacht details heropening Straat van Hormuz af

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De grote Japanse rederij Mitsui O.S.K. Lines (MOL) wacht nog even voordat ze weer schepen door de Straat van Hormuz laat varen. De rederij wil de details eerst grondig bestuderen, zei de topman in een interview met Bloomberg Television. De belangrijke zeestraat leek na zes weken weer open te gaan als onderdeel van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, maar daar is nu toch onzekerheid over.

Iran heeft de Straat van Hormuz sinds het uitbreken van de oorlog vrijwel gesloten gehouden voor scheepvaart. Als gevolg daarvan zijn de energieprijzen fors gestegen, omdat de zeestraat een belangrijke aanvoerroute is voor onder meer olie. Onderdeel van de wapenstilstand is een heropening van de zeestraat. Woensdag voeren de eerste schepen er weer doorheen. Maar na Israëlische aanvallen op Libanon laat Iran voorlopig geen schepen door, meldden Iraanse persbureaus eerder.

De grote rederijen Hapag-Lloyd en Maersk zeiden eerder ook al meer veiligheidsgaranties te willen.