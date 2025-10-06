ECONOMIE
AEX-index scherpt recordstand verder aan, ASML sterkste stijger

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 9:29
anp061025060 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX eindigde vrijdag nog op een nieuw slotrecord. Dat record werd nu in de vroege handel verder aangescherpt. Chipmachinefabrikant ASML was de sterkste stijger in de hoofdindex op het Damrak.
De AEX noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 965,08 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 917,15 punten. Parijs verloor 0,6 procent en Frankfurt steeg licht. De beurs in Londen was vrijwel onveranderd.
ASML nam de leiding bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 1,6 procent. Ook olie- en gasconcern Shell stond in de kopgroep met een plus van 1,1 procent. Verzekeraar NN Group en muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) sloten de rij met minnen tot 1,3 procent. UMG noteert ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat doorgaans voor koersdruk zorgt.
