Man (40) opgepakt voor dood vrouw (62) in Heerlen

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 9:47
HEERLEN (ANP) - Een 40-jarige man uit Heerlen is maandag rond 04.00 uur aangehouden, omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van een 62-jarige vrouw uit de Limburgse plaats.
Het lichaam van de vrouw werd zondagavond gevonden in een woning aan de Klompstraat. De politie meldde eerder dat het om een vrouw van 63 jaar zou gaan, maar het betreft een 62-jarige vrouw. De politie gaat ervan uit dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf.
De verdachte zit vast. Het onderzoek naar de dood van de vrouw gaat door.
