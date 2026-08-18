Jumbo haalt La Place-producten op termijn uit de schappen

VEGHEL (ANP) - Jumbo gaat "op middellange termijn" stoppen met het verkopen van La Place-producten in zijn winkels. Dat bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen na berichtgeving door vakblad Distrifood. In Jumbo-winkels zijn enkele tientallen producten van La Place te koop, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxer broodbeleg zoals pastrami en truffelsalami.

Het is niet direct duidelijk wanneer het merk precies verdwijnt uit de schappen. "Op middellange termijn kijken we hoe La Place-producten kunnen plaatsmaken voor onze huismerken", laat de woordvoerder weten. "Voorlopig kunnen Jumbo-klanten gewoon La Place-producten bij ons blijven kopen."

De zegsman wil niets inhoudelijks kwijt over de redenen om te stoppen met het merk.

Het supermarktbedrijf uit het Brabantse Veghel nam La Place in 2016 over van V&D. In 2024 werd de restaurantketen verzelfstandigd. Jumbo is nu mede-eigenaar van La Place, samen met de Nederlandse cateraar Vermaat Groep.