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AEX-index sluit met kleine winst, olieprijzen lopen weer op

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 17:45
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers keken onder meer naar het verdere herstel op Wall Street. De Amerikaanse beurzen doorbraken woensdag een verliesreeks van drie dagen en openden donderdag hoger. Dat was het gevolg van een kortstondige daling van de olieprijzen en teruglopende rentes op obligatiemarkten.
De olieprijzen liepen nu wel weer wat op. Een vat Brentolie werd 1,4 procent duurder op bijna 97 dollar. Woensdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran "niet te lang zal duren", maar hij dreigde tegelijkertijd met nieuwe aanvallen. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar weer aan nadat er sinds eind juli geen aanval meer was geweest. Doordat de olieprijzen de afgelopen dagen weer zijn gestegen heeft de benzineprijs in Nederland een nieuw record aangetikt.
De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,1 procent hoger op 1104,62 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1109,85 punten.
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