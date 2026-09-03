Letschert tilt zwaar aan hard oordeel CvdM over omroep ON!

DEN HAAG (ANP) - Dat Ongehoord Nederland (ON!) volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) niet langer voldoet aan de wettelijke eisen "is een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling". Dat laat minister Rianne Letschert (Media) via haar woordvoerder weten. Zij belooft snel te beslissen of de omroep uit het publieke bestel wordt gezet. "Na het weekend" komt daar duidelijkheid over.

Het CvdM oordeelde dat een omstreden fragment waarin de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemöller zei dat Adolf Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei, reden genoeg kan zijn voor Letschert om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 riepen de D66-bewindsvrouw donderdag op daar dan ook niet langer mee te wachten.

Letschert heeft de bevoegdheid om de vergunning van een omroep onder bepaalde omstandigheden in te trekken. Onlangs liet ze weten dat ze zoekt naar een manier om in te grijpen bij ON! die ook stand kan houden bij de rechter.