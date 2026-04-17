AEX-index staakt opmars in afwachting onderhandelingen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag licht lager geopend. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars, die volgde op signalen over een waarschijnlijke verlenging van het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de oorlog in Iran "vrij snel voorbij zou moeten zijn", waarmee hij zijn optimistische voorspellingen over het einde van het conflict herhaalde.

De gesprekken tussen Washington en Teheran zouden dit weekend kunnen worden hervat in Pakistan. "Het ziet ernaar uit dat we een akkoord met Iran gaan sluiten, en het wordt een goed akkoord", zei Trump. Het twee weken durende staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt af op 21 april.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1014,64 punten. De index keerde vorige week al terug tot boven de 1000 punten door de aankondiging van het staakt-het-vuren en koerst af op een kleine weekwinst van 0,4 procent. Sinds de aankondiging van de gevechtspauze op 7 april is de AEX met ruim 4 procent gestegen.