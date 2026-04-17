ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister: Starmer wist niet van negeren screening Mandelson

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 9:12
anp170426090 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer hoorde donderdag pas dat Peter Mandelson eigenlijk niet door de veiligheidsscreening was gekomen voordat hij ambassadeur in de Verenigde Staten zou worden. Dat heeft de hooggeplaatste minister Darren Jones gezegd tegen Sky News. Starmer reageerde volgens Jones "ziedend".
Donderdag kwam naar buiten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken had ingestemd met Mandelson, ondanks de uitkomsten van een zwaarwegende veiligheidsscreening. De reden is niet helemaal duidelijk. De benoeming was omstreden, omdat al bekend was dat Mandelson contact had gehad met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De zaak-Mandelson heeft Starmer in politieke problemen gebracht. Toch heeft hij volgens Jones niets misdaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken mocht het advies na de screening negeren, al is dat beleid nu volgens hem gewijzigd. Starmer heeft het parlement volgens Jones ook niet verkeerd voorgelicht.
Topambtenaar Olly Robbins van Buitenlandse Zaken is ontslagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

211630780_m

210162395_m

ANP-447170092

greedflation

250925-A-QU182-1005K

7F5CWA2OTNBL5NV4IVGES36W3E

Loading