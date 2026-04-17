Gaat het vliegverkeer op slot? ‘Europa heeft nog maar zes weken kerosine’

KLM schrapt 160 vluchten en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Achter de schermen groeit de spanning in de luchtvaartsector. De prijzen voor kerosine schieten omhoog; het Internationaal Energieagentschap (IEA) luidt de noodklok.

Vliegtuigmaatschappijen schrappen nu nog geen vluchten vanwege een tekort aan brandstof . Die is er nog wel, maar goedkoop is anders. Met een prijs van zo’n 200 dollar per vat, het dubbele van februari, wordt vliegen op sommige routes wel verliesgevend. En dus snijdt KLM in haar Europese netwerk.

En ze zijn niet de enige. Lufthansa houdt 27 vliegtuigen van dochter CityLine aan de grond en zoekt ander werk voor tweeduizend medewerkers. SAS heeft al duizend vluchten geschrapt en ook Ryanair kijkt nerveus naar de situatie rond de Straat van Hormuz.

‘Nog zes weken aan vliegtuigbrandstof’

Volgens IEA-topman Fatih Birol is dit pas het begin. “In Europa hebben we nog voor ongeveer zes weken vliegtuigbrandstof”, waarschuwde hij in een somber stemmend interview met AP. “Als de Straat van Hormuz niet wordt heropend, zullen we binnenkort horen dat vluchten worden geannuleerd door een gebrek aan kerosine.”

Dat vooruitzicht jaagt de sector schrik aan. Birol spreekt zelfs van “de grootste energiecrisis ooit”. “Hoe langer dit duurt, hoe slechter het is voor de wereldeconomie, de groei en de inflatie.”

Prijs doet nu al pijn

Een fysiek tekort is er nog niet, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar. Volgens luchtvaartexpert Joris Melkert is dat logisch. “80 procent van het aanbod bestaat nog, maar wel tegen veel hogere prijzen. Dan vallen als eerste de minst winstgevende vluchten weg. Dat zien we nu gebeuren”, zegt hij tegen het AD.

Ook economen zien het somber in. ING’er Rico Luman waarschuwt: “De voorraden kerosine lopen terug. Als daar geen nieuwe leveringen tegenover staan, ontstaat er een probleem.”

Rotterdam

Toch is er ook een klein lichtpuntje. Nederland heeft dankzij raffinaderijen in Rotterdam een relatief comfortabele positie. De brandstof kan bovendien rechtstreeks via pijpleidingen naar Schiphol.