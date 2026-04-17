Gaat het vliegverkeer op slot? ‘Europa heeft nog maar zes weken kerosine’

door Peter Janssen
vrijdag, 17 april 2026 om 9:39
klm schrapt extra europese vluchten vanwege problemen schiphol1657264819
KLM schrapt 160 vluchten en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Achter de schermen groeit de spanning in de luchtvaartsector. De prijzen voor kerosine schieten omhoog; het Internationaal Energieagentschap (IEA) luidt de noodklok.
Vliegtuigmaatschappijen schrappen nu nog geen vluchten vanwege een tekort aan brandstof. Die is er nog wel, maar goedkoop is anders. Met een prijs van zo’n 200 dollar per vat, het dubbele van februari, wordt vliegen op sommige routes wel verliesgevend. En dus snijdt KLM in haar Europese netwerk.
En ze zijn niet de enige. Lufthansa houdt 27 vliegtuigen van dochter CityLine aan de grond en zoekt ander werk voor tweeduizend medewerkers. SAS heeft al duizend vluchten geschrapt en ook Ryanair kijkt nerveus naar de situatie rond de Straat van Hormuz.

‘Nog zes weken aan vliegtuigbrandstof’

Volgens IEA-topman Fatih Birol is dit pas het begin. “In Europa hebben we nog voor ongeveer zes weken vliegtuigbrandstof”, waarschuwde hij in een somber stemmend interview met AP. “Als de Straat van Hormuz niet wordt heropend, zullen we binnenkort horen dat vluchten worden geannuleerd door een gebrek aan kerosine.”
Dat vooruitzicht jaagt de sector schrik aan. Birol spreekt zelfs van “de grootste energiecrisis ooit”. “Hoe langer dit duurt, hoe slechter het is voor de wereldeconomie, de groei en de inflatie.”

Prijs doet nu al pijn

Een fysiek tekort is er nog niet, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar. Volgens luchtvaartexpert Joris Melkert is dat logisch. “80 procent van het aanbod bestaat nog, maar wel tegen veel hogere prijzen. Dan vallen als eerste de minst winstgevende vluchten weg. Dat zien we nu gebeuren”, zegt hij tegen het AD.
Ook economen zien het somber in. ING’er Rico Luman waarschuwt: “De voorraden kerosine lopen terug. Als daar geen nieuwe leveringen tegenover staan, ontstaat er een probleem.”

Rotterdam

Toch is er ook een klein lichtpuntje. Nederland heeft dankzij raffinaderijen in Rotterdam een relatief comfortabele positie. De brandstof kan bovendien rechtstreeks via pijpleidingen naar Schiphol.
Maar geruststellend is het allerminst. Ook binnen de sector klinkt die twijfel door. Barin-voorzitter Marnix Fruitema blijft nuchter: “Die zijn in Europa best redelijk. Paniek is niet nodig.” Om er direct aan toe te voegen: “maar als de crisis langer aanhoudt, hebben we een probleem.”
Bron: AD

Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereldPiloten KLM bijna de best betaalden in de wereld
Dit is de oudste vliegmaatschappij ter wereldDit is de oudste vliegmaatschappij ter wereld
'Millenniumbug' slaat toe bij vliegmaatschappij: 101-jarige wordt steeds aangezien als baby'Millenniumbug' slaat toe bij vliegmaatschappij: 101-jarige wordt steeds aangezien als baby
loading

POPULAIR NIEUWS

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

250925-A-QU182-1005K

Europa maakt zich klaar voor vertrek Trump uit de NAVO

greedflation

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

7F5CWA2OTNBL5NV4IVGES36W3E

Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

ANP-543845283

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

generated-image (7)

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Loading