AEX-index stevig hoger na forse daling olieprijs

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een stevige winst begonnen. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door uitlatingen van Donald Trump. Volgens de Amerikaanse president zal de oorlog met Iran "snel voorbij" zijn. De angst voor een langdurige strijd in het olierijke Midden-Oosten nam daardoor af en zorgde voor een forse daling van de olieprijs.

Trump zei ook dat hij overwoog de controle over de Straat van Hormuz over te nemen, de belangrijke vaarroute voor olie uit de regio. De afsluiting van deze zeestraat door Iran stuwde de olieprijs maandag nog richting de 120 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte dinsdagochtend 8,5 procent minder op 86,66 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, zakte ook ruim 8 procent in prijs tot 90,80 dollar per vat. Ook de Europese gasprijs ging omlaag.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 993,50 punten. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, sloot de index op 1027 punten.