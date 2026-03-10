ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winst Volkswagen keldert naar laagste niveau sinds 2016

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 9:06
anp100326065 1
WOLFSBURG (ANP/DPA/AFP) - Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft vorig jaar flink minder winst geboekt, mede door hoge kosten voor de Amerikaanse importheffingen. De winst na belastingen kelderde met 44 procent tot 6,9 miljard euro. Dat is het laagste niveau sinds 2016, toen het bedrijf miljardenvoorzieningen trof vanwege het dieselschandaal. Volkswagen maakte ook bekend de komende jaren nog meer banen in Duitsland te schrappen.
De omzet van Volkswagen bedroeg 321,9 miljard euro, tegen 324,7 miljard euro in 2024. De wereldwijde verkoop van Volkswagen, dat ook merken als Seat, Skoda, Audi en Porsche heeft, lag op bijna 9 miljoen voertuigen, wat vrijwel vergelijkbaar is met een jaar eerder.
Het bedrijf uit Wolfsburg had ook te maken met hoge kosten bij Porsche door de koerswijziging rond elektrisch rijden bij het sportwagenmerk. Daarbij werd onder meer de lancering van nieuwe elektrische modellen uitgesteld, de bouw van eigen batterijen geschrapt en meer geïnvesteerd in verbrandingsmotoren.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

Loading