Winst Volkswagen keldert naar laagste niveau sinds 2016

WOLFSBURG (ANP/DPA/AFP) - Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft vorig jaar flink minder winst geboekt, mede door hoge kosten voor de Amerikaanse importheffingen. De winst na belastingen kelderde met 44 procent tot 6,9 miljard euro. Dat is het laagste niveau sinds 2016, toen het bedrijf miljardenvoorzieningen trof vanwege het dieselschandaal. Volkswagen maakte ook bekend de komende jaren nog meer banen in Duitsland te schrappen.

De omzet van Volkswagen bedroeg 321,9 miljard euro, tegen 324,7 miljard euro in 2024. De wereldwijde verkoop van Volkswagen, dat ook merken als Seat, Skoda, Audi en Porsche heeft, lag op bijna 9 miljoen voertuigen, wat vrijwel vergelijkbaar is met een jaar eerder.

Het bedrijf uit Wolfsburg had ook te maken met hoge kosten bij Porsche door de koerswijziging rond elektrisch rijden bij het sportwagenmerk. Daarbij werd onder meer de lancering van nieuwe elektrische modellen uitgesteld, de bouw van eigen batterijen geschrapt en meer geïnvesteerd in verbrandingsmotoren.