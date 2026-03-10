Horeca in India bang voor sluitingen door gebrek aan kookgas

NEW DELHI (ANP/RTR) - Restaurants en hotels in India waarschuwen voor verstoringen en mogelijke sluitingen, aangezien de Iranoorlog de levering van kookgas in het Aziatische land belemmert. Het brandstoftekort komt doordat de oorlog het scheepvaartverkeer in de Perzische Golf en de Straat van Hormuz heeft stilgelegd. India importeert normaal veel van zijn gas uit die regio. De horeca gebruikt er veel vloeibaar petroleumgas (lpg).

"We hebben nog voor twee dagen lpg op voorraad. We werken aan noodplannen", zei Bert Mueller dinsdag. Hij is oprichter van de Mexicaanse restaurantketen California Burrito, met meer dan honderd vestigingen verspreid over India. "We besparen gas en installeren inductiekookplaten in bepaalde winkels."

In de zuidelijke stad Bangalore hebben verschillende restaurants aangegeven dat de leveringen sterk waren gedaald. Het Indiase ministerie van Olie heeft inmiddels ook een commissie opgericht om verzoeken voor lpg-levering aan restaurants en andere industrieën te beoordelen, na oproepen van twee brancheorganisaties.