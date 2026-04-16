Sligro maandelijks tot 1 miljoen euro meer kwijt aan energie

VEGHEL (ANP) - Groothandelsbedrijf Sligro verwacht tussen de 500.000 en 1 miljoen euro per maand extra kwijt te zijn door de hoge energieprijzen. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn onder andere benzine en diesel fors duurder geworden en dat merkt de leverancier van eten en drinken aan winkeliers en restaurants.

In een kwartaalupdate meldt Sligro de hogere kosten naar verwachting deels te kunnen doorberekenen in de prijzen voor zijn klanten. "Daarnaast zien we de eerste prijsverhogingen van onze leveranciers, wat naar verwachting de inflatie versnelt", schrijft het Veghelse bedrijf.

Sligro boekte een licht hogere omzet van 578 miljoen euro in het eerste kwartaal. De hoeveelheid verkochte drank en levensmiddelen daalde, terwijl de prijzen licht stegen. Over de winst gaf het bedrijf geen informatie in het kwartaalbericht. Volgens het bedrijf staat een deel van Sligro's klanten, vooral kleinere ondernemers in de catering- en restaurantbranche, onder druk.