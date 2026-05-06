AEX-index stijgt naar nieuw record door sterk dalende olieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 13:38
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag aan het begin van de middag naar een nieuw recordniveau gestegen. Dat is het gevolg van de sterk gedaalde olieprijzen door hoop bij beleggers op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De hoofdgraadmeter op het Damrak steeg omstreeks 13.30 uur met 2 procent naar een stand van 1034,44 punten.
Op 25 februari tikte de AEX op 1031,79 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aan en eindigde de index op een slotrecord van 1030,06 punten. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, sloot de index op iets meer dan 1027 punten.
