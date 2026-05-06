Disney verdient meer aan streamingdienst en pretparken

BURBANK (ANP) - Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend aan zijn streamingdiensten en films. Ook gaven bezoekers meer uit tijdens bezoeken aan Disney-pretparken en cruises, wat een daling van het aantal internationale bezoekers aan de Amerikaanse parken compenseerde.

Het leverde Disney in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 25,2 miljard dollar op, 7 procent meer dan een jaar eerder. De winst voor aftrek van belastingen steeg 9 procent tot 3,4 miljard dollar. Door een hogere belastingaanslag daalde de nettowinst wel.

Disney wijst onder andere naar animatiefilm Zootopia 2 als voorbeeld hoe populaire films op meerdere manieren geld opleveren. De film leverde in de bioscopen wereldwijd bijna 2 miljard dollar op en trok ook veel kijkers op streamingdienst Disney+. Het succes van die film in China trekt ook weer mensen naar een op de film gebaseerde attractie in Shanghai Disneyland.