ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël wil zich niet terugtrekken uit Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 9:13
anp150626093 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël is niet van plan zijn troepen terug te trekken uit Libanon. Minister van Defensie Israel Katz zegt dat premier Benjamin Netanyahu dat heeft verteld aan de Amerikaanse president Donald Trump, die een vredesakkoord heeft gesloten met Iran. In die deal staat dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen, maar Libanese staatsmedia meldden ook na de aankondiging van de deal nog Israëlische aanvallen op het land.
Israël en Libanon kwamen half april een staakt-het-vuren overeen, maar Israël is daarna doorgegaan met aanvallen op het zuiden van Libanon. Ook de hoofdstad Beiroet is enkele keren aangevallen. Bovendien rukte de Israëlische krijgsmacht verder op in Zuid-Libanon om een bufferzone te creëren in het grensgebied.
Israël is geen partij bij de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. De extremistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir stelt dat zijn land zich er daarom niet aan hoeft te houden. "Israël is niet ondergeschikt aan de VS."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

169481704_m

Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

pensioen_overlijden_hero_v2

Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?

anp140626080 1

Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

87699743_m

Hoe weet je of vintage écht vintage is?

Loading