Israël wil zich niet terugtrekken uit Libanon

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël is niet van plan zijn troepen terug te trekken uit Libanon. Minister van Defensie Israel Katz zegt dat premier Benjamin Netanyahu dat heeft verteld aan de Amerikaanse president Donald Trump, die een vredesakkoord heeft gesloten met Iran. In die deal staat dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen, maar Libanese staatsmedia meldden ook na de aankondiging van de deal nog Israëlische aanvallen op het land.

Israël en Libanon kwamen half april een staakt-het-vuren overeen, maar Israël is daarna doorgegaan met aanvallen op het zuiden van Libanon. Ook de hoofdstad Beiroet is enkele keren aangevallen. Bovendien rukte de Israëlische krijgsmacht verder op in Zuid-Libanon om een bufferzone te creëren in het grensgebied.

Israël is geen partij bij de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. De extremistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir stelt dat zijn land zich er daarom niet aan hoeft te houden. "Israël is niet ondergeschikt aan de VS."