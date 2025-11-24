'Ouderen wonen in gouden kooi'

Ouderen willen wel verhuizen, maar dat wordt ze financieel onmogelijk gemaakt. Dat is het verhaal van De Hypotheekshop, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Ouderenbond, vandaag in het AD. Ze roepen de formerende partijen met klem op de regelgeving te versoepelen.

"Er wordt wel vaak gezegd dat ouderen in een te grote woning zitten en eigenlijk ruimte moeten maken voor doorstromers, maar dan vergeten we dat ze nergens heen kunnen", stelt commercieel directeur Michiel Meijer van De Hypotheekshop. "Er is niet alleen veel te weinig voor ouderen gebouwd, maar het is fiscaal ook onaantrekkelijk om te verhuizen of om woonruimte te gaan delen met een andere senior."

Ouderen die kleiner willen wonen stuiten op verschillende problemen: zo is er een gebrek aan geschikte seniorenwoningen en ze moeten voor nieuwbouw vaak een hoge overbruggingshypotheek afsluiten. Als ze die al krijgen, want banken kijken daarvoor naar inkomsten. En de overwaarde zit op het moment van de aanvraag nog in de stenen.