Media: Trump stuurt vliegdekschip van Venezuela naar Iran

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten sturen het vliegdekschip USS Gerald R. Ford en de bijbehorende militaire schepen naar het Midden-Oosten, melden Amerikaanse media als CBS News en The New York Times (NYT). Die vloot lag voor de kust van Venezuela, maar wordt nu gebruikt om de druk op Iran op te voeren.

De bemanning is donderdag op de hoogte gesteld, meldt de NYT op basis van vier functionarissen. Trump zei eerder deze week al mogelijk een tweede oorlogsvloot richting Iran te sturen om een snelle deal met dat land te forceren. Vorige maand stuurde hij al een eerste "armada" naar de Perzische Golf, in de vorm van het vliegdekschip USS Abraham Lincoln.

De VS en Iran zijn in onderhandeling over het Iraanse atoomprogramma. Trump heeft eerder gedreigd met luchtaanvallen als er niet snel een overeenkomst wordt gesloten.

De USS Gerald R. Ford wordt niet voor het einde van april terugverwacht in de VS, aldus de NYT.