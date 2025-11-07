Veel minder asielzoekers in Ter Apel, maar nog wel meer dan 2000

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het Groningse Ter Apel is flink gedaald, maar het zijn er nog altijd meer dan de afgesproken grens van 2000. Daarom moet opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro betalen.

In de nacht van donderdag op vrijdag overnachtten 2030 mensen in het aanmeldcentrum. Dat zijn er 137 minder dan een nacht eerder. Voor die mensen is opvang elders gevonden. Het is de grootste daling in de bezetting in ongeveer twee weken tijd. In de dagen ervoor waren er netto juist tweehonderd asielzoekers bijgekomen in Ter Apel.

Sinds begin september heeft het COA 1,45 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen.

Het COA kan tot 2000 mensen de drukte op het terrein en daarbuiten nog controleren. Hoe meer mensen, hoe meer onrust en onveiligheid, ook voor de omgeving.