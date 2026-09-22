ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index verder omhoog na AI-rally op Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 9:23
anp220926082 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is dinsdag met winst begonnen. Beleggers trokken zich op aan de flink hogere slotstanden op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq een nieuw record bereikte dankzij een herstelrally in de AI-sector. Vorige week stonden de AI-aandelen nog onder druk na waarschuwingen van topbestuurders over de gevaren van de technologie en oproepen om de ontwikkeling te vertragen.
Maandag wonnen de Amerikaanse chipbedrijven Intel en Advanced Micro Devices (AMD) ruim 12 procent en 10 procent. Meta steeg ruim 11 procent, na eerste tekenen van succes voor de nieuwe persoonlijke AI-assistent van de Facebook-eigenaar. Dat zorgde voor hernieuwd optimisme over AI bij beleggers op Wall Street na de recente onzekerheid in de markt.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1106,52 punten. De AEX sloot maandag al 0,7 procent hoger, mede dankzij stevige koerswinsten van de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI. De MidKap verloor dinsdagochtend 0,3 procent tot 1093,77 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

Loading