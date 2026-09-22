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Fenix-Premier Tech haalt wereldkampioene tijdrijden bij beloften

Sport
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 9:21
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MONTREAL (ANP) - Wielerploeg Fenix-Premier Tech heeft een dag nadat ze de wereldtitel tijdrijden voor beloften in Montreal veroverde de komst van Felicity Wilson-Haffenden bekendgemaakt. De 21-jarige Australische zal begin volgend jaar aansluiten bij de ploeg van onder anderen de Nederlandse rensters Puck Pieterse, Charlotte Kool en Yara Kastelijn.
"Wat een moment om Felicity Wilson-Haffenden te verwelkomen bij Fenix-Premier Tech", schreef Fenix-Premier Tech op Instagram. De Australische won maandag op het wereldkampioenschap goud voor de Nederlandse Nienke Vinke.
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